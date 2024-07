#QUESTONONÈAMORE Violenza sulle donne: spot della Polizia di Stato avvia la campagna di sensibilizzazione Femminicidi in leggero calo nei primi sei mesi del 2024, ma aumentano le violazioni del codice rosso

#questononèamore. Protagonista dell'appello lanciato a tutte le donne è Filomena Di Gennaro, lei stessa vittima di violenza, scelta come testimonial della campagna di sensibilizzazione lanciata dalla Polizia di Stato. Filomena dal 2017 vive su una sedia a rotelle per essere stata raggiunta da otto colpi di pistola sparati dal suo ex compagno, che non voleva rassegnarsi alla fine della loro relazione. Oggi, felicemente sposata e mamma, si batte affinché non vinca l'indifferenza.

Fondamentale tenere la guardia alta sui reati spia - atti persecutori, maltrattamenti contro familiari o conviventi, fino alle violenze sessuali - fattispecie particolarmente grave – tutti campanelli d'allarme inequivocabili secondo il report “Analisi criminologica della violenza di genere”, realizzato dal Servizio analisi criminale del dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno e che si basa sulle evidenze della banca dati delle Forze di polizia.

Atti persecutori che sono in diminuzione nel primo semestre 2024 (-8%), così come le violenze sessuali (-2%). Ma aumentano i reati introdotti dal Codice rosso, che ha ampliato il sistema di tutele per le donne vittime di violenza: dalla costrizione o induzione al matrimonio, alla violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa; in flessione (-9%) solo la deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso. A far ben sperare è l'aumento di denunce e segnalazioni.

Venendo invece alla forma più grave di violenza, quella che sfocia nell'omicidio volontario, registrati 141 casi con 49 vittime donne, di cui 44 uccise in ambito familiare/affettivo, evidenziando un calo rispetto alle 62 dei primi sei mesi del 2023.

