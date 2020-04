Virginia Raggi: "I romani dimostrano grande senso civico, Roma è deserta"

Nel video gli interventi della sindaca di Roma Virginia Raggi

La Stampa Estera ha organizzato una videoconferenza online con la sindaca di Roma Virginia Raggi, che ha raccontato come sta vivendo la Capitale nel periodo del coronavirus. Pochi avrebbero scommesso sul senso civico dei romani, ammette la sindaca, che invece stanno dimostrando di rispettare le regole. Siamo stati tra i primi in Italia a chiudere i centri anziani, aggiunge, subito dopo sanificati. Sanificazione anche sui mezzi pubblici, che funzionano a orario ridotto, quello del periodo estivo. Anche i taxi sono meno ma, spiega, alcuni hanno dato disponibilità a consegnare la spesa a chi non può muoversi. L'impatto dell'epidemia sul turismo è stato devastante, le proiezioni delle associazioni parlano di una perdita di svariati miliardi, il Campidoglio ha aperto un canale diretto con gli imprenditori e le categorie per capire con loro come muoversi.

