Virus Cina: riunita task force a Ministero Salute.

Cresce l'allarme per la diffusione del “Coronavirus”. Salgono a 17 le vittime in Cina con oltre 440 casi di contagio confermati. Il rischio di importazione in Europa è passato da "basso" a "moderato", avverte il centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. La Commissione europea e i rappresentanti degli Stati membri si sono riuniti in teleconferenza per discutere degli ultimi sviluppi, delle misure già prese a livello nazionale e di quelle eventualmente da prendere a livello europeo.

Il Ministero della Salute italiana ha riunito la task force operativa per adottare ogni misura necessaria ad affrontare l'emergenza e si è attivata anche l'unità di crisi della società italiana di malattie infettive e tropicali. A San Marino dal 2014 è presente uno specifico gruppo di coordinamento in caso di emergenze sanitarie. Le funzioni principali consistono nel organizzare tutti i servizi pubblici coinvolti, informare la cittadinanza sulle eventuali problematiche e in ultima istanza predisporre un piano per l'eventuale emergenza.

La città cinese di Wuhan, epicentro del focolaio del virus, ha esortato tutti a tenersi lontani nel tentativo di contenere l'epidemia. I sintomi più comuni del corona virus includono febbre, tosse e difficoltà respiratorie. Nei casi più gravi l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta e insufficienza renale.





