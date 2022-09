TRAGEDIA Viserba: 21enne investito sui binari

Una nuova tragedia sui binari è avvenuta stamattina sulla linea ferroviaria Rimini-Ravenna. A perdere la vita un ragazzo di 21 anni di origine belga. L'investimento - riporta Riminitoday - è avvenuto alle 5:20 di oggi, all'altezza di Viserba, a circa 40 metri dall'attraversamento del passaggio a livello a raso. Il macchinista del treno, un regionale diretto a Milano, ha notato il giovane e ha tentato una disperata frenata, ma non c'è stato nulla da fare per evitare l'impatto fatale. Il traffico ferroviario è stato temporaneamente deviato, con pesanti ritardi e cancellazioni. Per i rilievi è intervenuta la Polfer. Il giovane pare fosse in vacanza e stesse tornando in hotel.



