Viserba, 39enne trovato morto in casa. Si indaga sulle cause

Un 39enne ucraino è stato trovato senza vita nella propria abitazione di Viserba a Rimini ieri pomeriggio prima delle 19:00. A rinvenire il cadavere in soggiorno è stata la madre che ha dato l'allarme.

Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Rimini. Nel corso della serata è stato eseguito una ispezione cadaverica da parte del medico legale intervenuto sul posto, che però non è stato in grado di determinare con certezza le cause della morte.

La salma è stata messa pertanto a disposizione della Procura della Repubblica di Rimini per l’esecuzione dell'autopsia per chiarire le cause del decesso. "Il corpo - scrivono i militari - non presentava apparenti segni di morte violenta, così come lo stato dei luoghi è parso, nel corso del sopralluogo condotto durante la notte dai militari del Nucleo Investigativo di Rimini, privo di tracce di aggressione".







