CRONACA Viserba, arrestati due ventenni con oltre 300 grammi di droga Sequestrati hashish, marijuana, bilancini, materiale per il confezionamento e nove boccette contenenti un liquido colorato, risultato positivo ai test antidroga

Viserba, arrestati due ventenni con oltre 300 grammi di droga.

La Polizia di Stato di Rimini ha arrestato in flagranza due giovani ventenni trovati in possesso di più di 300 grammi di sostanze stupefacenti. L’operazione è scattata nella serata di ieri, quando gli investigatori della squadra mobile, impegnati in un servizio mirato al contrasto dello spaccio, hanno notato un’auto con due ragazzi che si era fermata nei pressi di un giardinetto a Viserba.

I due, apparsi particolarmente agitati al momento del controllo, sono stati perquisiti: uno di loro aveva con sé una busta con circa 60 grammi di marijuana. All’interno dell’auto gli agenti hanno poi rinvenuto due panetti di hashish e un’ulteriore busta di marijuana, per un totale di oltre 200 grammi di hashish e circa 120 di marijuana. La perquisizione è stata estesa alle abitazioni degli indagati, dove sono stati sequestrati bilancini, materiale per il confezionamento e nove boccette contenenti un liquido colorato, risultato positivo ai test antidroga e ora sottoposto a ulteriori analisi per determinarne la natura e il valore.

I due giovani sono stati posti agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo. La Questura sottolinea come l’operazione si inserisca nel potenziamento dei controlli contro la criminalità diffusa, in particolare in vista delle prossime festività natalizie.



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: