Viserba, auto parcheggiata privata di molte sue parti: i proprietari la ritrovano in queste condizioni [fotogallery].

Non è rimasto molto, della loro Bmw X5 normalmente parcheggiata in via Arrigo Boito a Viserba. Questo è quanto hanno ritrovato i proprietari dell'auto in mattinata: la vettura è stata probabilmente presa di mira da ladri specializzati che l'hanno privata di molte sue parti.

