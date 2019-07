Viserba: Carabinieri sequestrano piantagione di marijuana al Campo Nomadi di via Islanda

Nel corso della mattinata di ieri i Carabinieri di Viserba, assieme ai militari del Gruppo Forestale hanno effettuato un incisivo controllo al campo nomadi di via Islanda sorvolato con un elicottero giunto da Forlì. Dall'alto l'elicottero è riuscito a scovare, in una zona in stato di abbandono posta sulla riva del Marecchia, 107 piante di canapa indiana coltivate in vasi di plastica, poste sotto sequestro. Arrestati inoltre due giostrai per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.