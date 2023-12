CRONACA Viserba: condominio in fiamme, condomini evacuati

Un incendio è scoppiato nella notte in un condominio a Viserba. Per via delle fiamme sono stati registrati danni notevoli e seri rischi per la salute dei condomini, che sono stati costretti ad evaquare la palazzina. 36 persone, 16 nuclei familiari, sono state costrette a lasciare l'edificio e hanno trascorso la nottata nella Palestra di Viserba.

13 persone, di cui 2 minori e un neonato, sono stati trasferiti agli Ospedali di Rimini e Cesena per aver respirato del fumo. L'incendio è scoppiato al piano terreno, attorno alle 2 di notte. I Vigili del Fuoco sono intervenuti con un lavoro importante per spegnere le fiamme, che hanno portato gravi danni agli appartamenti del primo piano. L'intero Palazzo è stato dichiarato non fruibile.

La Polizia di Stato ha messo sotto sequestro l'area e indaga sul caso. Si sospetta l'origine dolosa. L'ipotesi - riporta Riminitoday - è che all'origine delle fiamme ci possano essere le persone che, due giorni prima, avevano dato fuoco a un motorino in sosta nei pressi del palazzo.

