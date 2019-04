Un incidente è avvenuto attorno alle 5:30 a Viserba, sulla Statale 16.

Un auto e una moto si sono scontrate per dinamiche ancora da chiarire. Ad avere la peggio il centauro, di cui non sono state rese note le generalità. L'uomo è stato trasportato all'Infermi di Rimini in codice rosso.

Sul posto la Polizia Stradale di Rimini per i rilievi.