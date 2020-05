PROTESTA Viserba: i cittadini scendono in strada e bloccano l'installazione di un'antenna di telefonia Comune Rimini disponibile a trovare collocazione alternativa

Viserba: i cittadini scendono in strada e bloccano l'installazione di un'antenna di telefonia.

Decine di cittadini di Viserba sono scesi stamattina in strada, in Via Anna Magnani, per opporsi alla costruzione di un'antenna di telefonia. Al momento, riporta Riminitoday, i residenti, preoccupati per la loro salute e per il 5G, sono riusciti a costringere gli operai, giunti con una gru per procedere ai lavori, a interrompere le loro mansioni. Sul posto è intervenuta la Polizia per controllare che la situazione non degenerasse. I residenti, già nei giorni scorsi, avevano raccolto centinaia di firme su change.org per chiedere alle autorità di verificare e di bloccare l'installazione degli apparecchi in mancanza di condizioni di sicurezza per la salute dei cittadini.

Nel pomeriggio è intervenuto il Comune di RImini che si è reso "disponibile a confrontarsi con la società Iliad per individuare una eventuale collocazione alternativa all’impianto autorizzato, tenendo conto delle sensibilità e dei rilievi espressi dai residenti nella zona”

