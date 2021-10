CRONACA Viserba: ladri fanno esplodere bancomat nella notte

Viserba: ladri fanno esplodere bancomat nella notte.

Un bancomat è stato fatto esplodere nella notte nella sede della Banca Popolare Valconca di Viserba, in Via Sacramora. Il forte boato è stato sentito da tutti i residenti della zona. Secondo quanto riportato da Riminitoday il colpo sarebbe andato a segno ed è in corso la quantificazione del bottino. Le forze dell'ordine stanno indagando per identificare i colpevoli.

