Viserba: uomo investito sui binari

Una nuova tragedia sui binari è avvenuta stamattina sulla linea ferroviaria Rimini-Ravenna. A perdere la vita un uomo, di cui non sono state rese note le generalità. L'investimento - riporta Riminitoday - è avvenuto alle 5:20 di oggi, all'altezza di Viserba. Il macchinista del treno, un regionale diretto a Milano, ha notato l'uomo e ha tentato una disperata frenata, ma non c'è stato nulla da fare per evitare l'impatto fatale. Il traffico ferroviario è stato temporaneamente deviato, con pesanti ritardi e cancellazioni. Per i rilievi è intervenuta la Polfer.