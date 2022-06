TURISMO Visit Rimini: avvio di stagione da "record"

Il ponte del 2 giugno regala a Rimini un avvio di stagione turistica da "record". A inquadrare così l'inizio dell'estate della città romagnola è Visit Rimini secondo cui rispetto allo stesso periodo delle scorso anno le presenze sono "triplicate". Secondo l'ente turistico riminese, anche grazie a RiminiWellness, il salone del benessere in programma da ieri fino a domenica, l'inizio della stagione estiva "non ha disilluso le aspettative". In particolare, viene spiegato, "le presenze sono più che raddoppiate rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, e per le notti centrali del ponte, addirittura più che triplicate". In città si registra una "grande presenza di italiani, ma non mancano gli ospiti stranieri. I più numerosi, oltre il 12%, sono tedeschi e svizzeri: i primi approfittano delle vacanze di Pentecoste, i secondi li hanno anticipati a partire dal ponte dell'Ascensione". In aggiunta ai turisti tedeschi e svizzeri, presenti tradizionalmente sulle spiagge della Romagna, "a grande novità di questo inizio estate è che sono arrivati in città anche inglesi e americani. "Un segnale - conclude Visit Rimini - davvero importante di cambiamento del profilo turistico della città".

