Vitalizi, oltre mille ex deputati in attesa della sentenza: “Non è un privilegio, ma un diritto”

Oltre mille ex deputati attendono in questi giorni la sentenza del Collegio d’Appello di Montecitorio che potrebbe ribaltare la delibera del 2018 sul taglio dei vitalizi. Una battaglia lunga sette anni, iniziata con la riforma fortemente voluta dall’allora presidente della Camera Roberto Fico (M5S), che trasformava gli assegni vitalizi in pensioni contributive, con una netta riduzione degli importi, in alcuni casi fino al 90%.

Il primo round legale, nel 2022, aveva premiato gli ex parlamentari più anziani, ai quali fu riconosciuta la “legittima aspettativa” di mantenere l’assegno originario. Ora, tocca agli ex anagraficamente più giovani, circa 1.200 ricorrenti secondo i dati aggiornati dell’Associazione ex parlamentari, dopo che circa 200 sono deceduti negli anni. In aula, la difesa è guidata dall’ex parlamentare e avvocato Maurizio Paniz, che insiste: “Il vitalizio non è un regalo, ma un trattamento pensionistico legittimo, maturato con anni di servizio”.

Durante la lunga udienza tenutasi una settimana fa, sono sfilati i legali dei ricorrenti davanti a un collegio composto da cinque deputati-avvocati, presieduto da Ylenja Lucaselli (FdI). Non sono mancate tensioni, con Paniz che ha invitato i componenti a comportarsi “da giudici e non da politici”, suscitando reazioni risentite.

Nella lista dei firmatari del ricorso compaiono nomi noti della politica italiana: da Mario Capanna a Ilona Staller, da Claudio Martelli a Antonio Bassolino, passando per Paolo Guzzanti, che ha raccontato pubblicamente le sue difficoltà economiche e rivendica con orgoglio l’assegno da 3.000 euro: “Ho dato il sangue in Parlamento. Non è un privilegio, è giustizia”.

La sentenza attesa potrebbe scrivere una nuova pagina nel controverso capitolo dei vitalizi parlamentari, tra rivendicazioni giuridiche e una profonda spaccatura nell’opinione pubblica, dove il confine tra diritto acquisito e privilegio resta ancora sottile.