Vitellino scappa da allevamento e finisce in un giardino

Momenti concitati nel pomeriggio di ieri a Sant’Ermete, dove un giovane vitello fuggito da un allevamento di via Balduccia è stato recuperato e riconsegnato al proprietario grazie all’intervento della Polizia locale di Santarcangelo e di un veterinario. L’animale, visibilmente impaurito e disorientato, dopo aver attraversato la Marecchiese si è introdotto nel giardino di un’abitazione in via Eleonora Duse. Gli allevatori hanno immediatamente richiesto l’intervento del veterinario, mentre sul posto è giunta anche una pattuglia della Polizia locale che ha messo in sicurezza l’area, chiudendo temporaneamente al traffico la strada per evitare rischi per i curiosi e ulteriori agitazioni del vitello. Dopo essere stato sedato, l’animale è stato caricato - incolume e senza aver provocato danni a persone e cose - su un mezzo idoneo al trasporto e riportato alla stalla.







