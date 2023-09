CRONACA Vitello sbranato da un lupo a Sant’Agata Feltria, Coldiretti: “Presenza eccessiva” I Coltivatori diretti di Rimini chiedono azioni a tutela di agricoltori e animali allevati. “Non procrastinabile” il censimento della specie

Vitello sbranato da un lupo a Sant’Agata Feltria, Coldiretti: “Presenza eccessiva”.

Presenza sempre più rilevante dei lupi. Coldiretti Rimini, informando di un attacco ai danni di un vitello, avvenuto sabato 16 settembre nell'azienda agricola Pratiffi di Sant’Agata Feltria, chiede alle istituzioni di definire un Piano nazionale per la difesa degli agricoltori e degli animali allevati dagli attacchi del lupo. “Il rischio vero oggi – spiega il presidente di Coldiretti Rimini Guido Cardelli Masini Palazzi – è la scomparsa della presenza dell’uomo nelle montagne e nelle aree interne per l’abbandono delle famiglie e anche di tanti giovani che faticosamente hanno deciso di continuare il lavoro dei genitori o che sono ritornati per una scelta di vita importante per ripristinare la biodiversità perduta con il recupero delle storiche razze italiane di bovini, capre e pecore”. I danni da parte di cinghiali e lupi, che i Coltivatori diretti stimano come “incalcolabili”, vanno ad aggiungersi alle già presenti emergenze: dall’aumento incontrollato dei costi, alle piogge alluvionali, fino agli insetti “alieni” che hanno falcidiato le produzioni. E sul fronte dei lupi – continua il presidente - “assistiamo ad una aggravamento del fenomeno che se non studiato e controllato rischia di degenerare in poco tempo”.

Inoltre quella che viene definita “eccessiva presenza di lupi”, secondo il vice direttore di Coldiretti Rimini Giorgio Ricci, “va a penalizzare gli allevamenti bovini e ovini più virtuosi, ovvero, quelli che hanno scelto il pascolo allo stato semi brado”. Da qui la richiesta di un “non procrastinabile” censimento della specie, al fine di individuare e tutelare il ‘vero’ lupo, distinguendolo dagli ibridi o dai cani inselvatichiti, che rischiano di farlo scomparire del tutto, così come è praticamente scomparso il ‘vero’ cinghiale originario italiano.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: