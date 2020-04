COVID-19 Voglia di Estate! Sarà una stagione estiva particolare quella 2020 ma in Riviera si sta lavorando per partire il prima possibile. Il Sindaco di Riccione Renata Tosi: "Turismo differente ma comunque turismo"

Per il momento i piani di riapertura non sono ancora precisi e dipenderanno da quanto verrà deciso dal Governo Italiano entro il 4 maggio. Quello che è certo è che la riviera romagnola sta già lavorando per trovarsi pronta e partire il prima possibile. Ripartire entro metà giungo è la speranza del Sindaco di Riccione Renata Tosi: “Sarà un turismo differente, sarà una stagione differente ma sarà comunque turismo!”.

Riguardo le misure anti contagio da tenere, “ci saranno sicuramente disposizioni per sanificare ambienti, bagni, lettini e cabine - ci spiega il presidente della Cooperativa Bagnini Rimini Sud Mauro Vanni - ma idee come i box in plexiglass sono pura fantascienza”.

Nel servizio le interviste a Renata Tosi (Sindaco Riccione), Mauro Vanni (presidente della Cooperativa Bagnini Rimini Sud)

