Voli spostati su Forlì, aeroporto Rimini fa causa Albawings.

L'aeroporto di Rimini, come già comunicato a novembre scorso, ha intrapreso un'azione legale contro Albawings per il dirottamento dei voli sulla vicina Forlì. La società di gestione Airiminum ha segnalato ieri alle autorità competenti i comportamenti tenuti dalla compagnia aerea albanese, la quale avrebbe a più riprese annunciato la vendita di voli su Rimini per poi spostarli all'ultimo su Forlì. Una condotta che, secondo quanto riportato dalla società riminese, sarebbe stata reiterata per quattro volte da inizio anno e che è stata messa nero su bianco in una lettera indirizzata a Enac, Assoclearence e Agcm.

"Albawings continua tutt'oggi non soltanto a pubblicizzare sul proprio sito la destinazione Rimini, ma anche a consentire agli utenti di acquistare biglietti aerei che dovrebbero collegare nei mesi estivi Tirana all'aeroporto Federico Fellini", denuncia il gestore riminese, secondo il quale il cambio di destinazione all'ultimo "è il frutto di una scelta precisa della compagnia di operare sullo scalo direttamente concorrente di Forlì che, verosimilmente, sta offrendo ad Albawings condizioni più vantaggiose, con evidente vantaggio, anche per detto ultimo aeroporto, dalla diversione dei passeggeri inizialmente prenotati per Rimini, sulla propria diversa destinazione".

La notorietà della località balneare verrebbe perciò "utilizzata quale vero e proprio specchietto per le allodole". Airiminum coglie l'occasione anche per segnalare la concorrenza che si è venuta a creare in Romagna fra i due aeroporti. "Era esattamente questo il rischio che si temeva si sarebbe palesato con l'apertura di un altro scalo a soli 50 chilometri da Rimini, ossia quello di creare le condizioni per una dannosa competizione commerciale" che "si sostanzia in un esclusivo vantaggio per le compagnie che sfruttano tale situazione".

