Von der Leyen: stop al patto di stabilità, “Italia esempio meraviglioso”

La sospensione del patto di stabilità per gestire meglio la crisi dell'emergenza coronavirus, l'Italia potrà mettere nell'economia tanto denaro quanto serve, e i fondi strutturali inutilizzati potranno essere usati in tutti i settori prioritari. Lo spiega al Corriere la presidente della commissione Ue Ursula Von der Leyen, che ribadisce: nessuno stato membro può fronteggiare la minaccia da solo. “Ogni strumento utile sarà messo sul tavolo – afferma -, stiamo valutando l’opzione dei coronavirus bond e altre. La Commissione, e questo è importante per l’Italia, concederà la massima flessibilità sugli aiuti di Stato e sul Patto di stabilità così il governo italiano potrà aiutare le imprese e il mercato del lavoro, e investire nel settore della sanità”. “Ci sentiamo vicini agli amici italiani – conclude -. Faremo tutto quanto è possibile per aiutare l’Italia, lo stiamo davvero facendo. Siamo profondamente colpiti da come state affrontando questa crisi. Siete un esempio meraviglioso per il resto d’Europa”.