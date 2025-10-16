Vongole dell’Adriatico, via libera da Bruxelles: si potrà pescare sotto taglia per altri quattro anni

“L’Europa mantiene la rotta sul clima: siamo sulla buona strada per raggiungere gli obiettivi del 2030 e rendere il nostro continente il primo climaticamente neutro entro il 2050”. Lo ha assicurato la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, intervenendo a Bruxelles alla cerimonia del Patto dei sindaci Ue 2025. La transizione verde, ha spiegato, sarà sostenuta da un bilancio europeo che destinerà il 35% dei fondi a progetti per il clima e la natura, con una nuova agenda per le città entro fine anno.

Von der Leyen ha poi affrontato la crisi abitativa, definendola “una sfida europea da affrontare insieme”. Entro metà dicembre – ha detto - arriverà il Piano per l’edilizia a prezzi accessibili, che prevede maggiore flessibilità sugli aiuti di Stato e una collaborazione con la Banca europea per gli investimenti per realizzare 1,3 milioni di alloggi nuovi o ristrutturati. La presidente ha infine lodato il ruolo delle città, citando l’Italia come esempio con la rete di 60 sindaci impegnati nel progetto delle auto a guida autonoma.

Aprendo il suo intervento a Strasburgo la Presidente della Commissione Ue ha salutato la presenza nell'emiciclo di delegazioni di osservatori da Ucraina e Moldova, paesi candidati all'ingresso nell'Unione. “Il vostro futuro – ha detto – è in Europa”.

Da Bruxelles, intanto, buone notizie per i pescatori di vongole dell'Adriatico. Potranno continuare a pescarle, per altri quattro anni, sotto taglia, ma non inferiore a 22 millimetri, in deroga al regolamento che stabilisce la dimensione minima a 25 millimetri: respinta infatti a larga maggioranza – 22 a 3, in Commissione pesca – lo stop richiesto dagli eurodeputati spagnoli.







