PESCA Vongole dell’Adriatico, via libera da Bruxelles: si potrà pescare sotto taglia per altri quattro anni La Commissione pesca dell’Ue respinge la richiesta di stop avanzata dagli eurodeputati spagnoli. Intanto Ursula von der Leyen conferma l’impegno dell’Europa per la neutralità climatica entro il 2050 e annuncia un piano per l’edilizia a prezzi accessibili.

“L’Europa mantiene la rotta sul clima: siamo sulla buona strada per raggiungere gli obiettivi del 2030 e rendere il nostro continente il primo climaticamente neutro entro il 2050”. Lo ha assicurato la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, intervenendo a Bruxelles alla cerimonia del Patto dei sindaci Ue 2025. La transizione verde, ha spiegato, sarà sostenuta da un bilancio europeo che destinerà il 35% dei fondi a progetti per il clima e la natura, con una nuova agenda per le città entro fine anno.

Von der Leyen ha poi affrontato la crisi abitativa, definendola “una sfida europea da affrontare insieme”. Entro metà dicembre – ha detto - arriverà il Piano per l’edilizia a prezzi accessibili, che prevede maggiore flessibilità sugli aiuti di Stato e una collaborazione con la Banca europea per gli investimenti per realizzare 1,3 milioni di alloggi nuovi o ristrutturati. La presidente ha infine lodato il ruolo delle città, citando l’Italia come esempio con la rete di 60 sindaci impegnati nel progetto delle auto a guida autonoma.

Aprendo il suo intervento a Strasburgo la Presidente della Commissione Ue ha salutato la presenza nell'emiciclo di delegazioni di osservatori da Ucraina e Moldova, paesi candidati all'ingresso nell'Unione. “Il vostro futuro – ha detto – è in Europa”.

Da Bruxelles, intanto, buone notizie per i pescatori di vongole dell'Adriatico. Potranno continuare a pescarle, per altri quattro anni, sotto taglia, ma non inferiore a 22 millimetri, in deroga al regolamento che stabilisce la dimensione minima a 25 millimetri: respinta infatti a larga maggioranza – 22 a 3, in Commissione pesca – lo stop richiesto dagli eurodeputati spagnoli.

