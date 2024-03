Vongole di provenienza sconosciuta sequestrate dalla Gdf

Una pattuglia della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Marina di Ravenna ha individuato un furgone, di targa portoghese, intento a scaricare molluschi bivalvi all'interno di una cooperativa di pesca in località Lido degli Estensi in provincia di Ferrara. A bordo dell'automezzo i militari hanno trovato e sequestrati circa 3200 chili di vongole veraci destinate alla commercializzazione in territorio nazionale e risultate, all'esito degli accertamenti esperiti, prive della necessaria etichettatura idonea ad identificare il prodotto e tracciarne la provenienza.

Inoltre, l'importazione dei molluschi bivalvi era stata effettuata senza la preventiva segnalazione di arrivo e registrazione dell'operatore commerciale destinatario del prodotto, all'Ufficio Veterinario per gli Adempimenti Comunitari (UVAC) competente per territorio. Un campione di quanto sequestrato verrà analizzato per verificare eventuali contaminazioni chimico batteriologiche, mentre il grosso quantitativo di vongole è stato avviato alla distruzione. Al responsabile della cooperativa di pesca è stata applicata una sanzione amministrativa di più di duemila euro. Sul mercato le vongole avrebbero fruttato circa sessantamila euro.

