TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
15:42 CGG: ancora aspri confronti sul tema “disinformazione”, nel corso del dibattito sul dossier UE 13:21 Pressioni mediatiche: il Governo accusa alcuni centri di potere di voler screditare il Paese 11:23 Murata: Jader Vagnini è il nuovo presidente 10:36 Sicurezza e giovani, l’USC replica a Lonfernini: "Vietare la vendita di lame non è la soluzione"
  1. Home
  2. News
  3. Italia

Voragine a Ponte Verucchio, lavori più lunghi: nuove criticità su fognature e acquedotto

Hera estende l’intervento dopo ulteriori verifiche: fine dei lavori prevista entro metà febbraio, salvo maltempo.

22 gen 2026
Voragine a Ponte Verucchio, lavori più lunghi: nuove criticità su fognature e acquedotto

Si allungano i tempi per il ripristino di via Ponte a Ponte Verucchio, chiusa al traffico dal 7 novembre scorso a seguito di un dissesto idrogeologico che ha creato all'improvviso una vera e propria voragine al centro della strada; una buca profonda circa tre metri e con un diametro di oltre un metro. Hera ha comunicato di aver individuato nuove criticità alle reti fognarie e acquedottistiche adiacenti all’area già interessata dai lavori.

D’intesa con l’Amministrazione comunale, è stato deciso di estendere l’intervento in corso per evitare problemi futuri e garantire la sicurezza delle infrastrutture. In particolare, i lavori riguarderanno il rifacimento di circa 150 metri di rete fognaria e di circa 160 metri di rete acquedottistica, interessando il collettore fognario principale e le reti idriche.

L’obiettivo è prevenire possibili cedimenti e assicurare la piena stabilità della strada, di competenza della Provincia di Rimini. Hera, in una nota, ha precisato che la conclusione dell’intervento, comprensiva del ripristino della sede stradale, è prevista entro la metà di febbraio, salvo imprevisti legati soprattutto alle condizioni meteo.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Italia