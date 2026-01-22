VERUCCHIO Voragine a Ponte Verucchio, lavori più lunghi: nuove criticità su fognature e acquedotto Hera estende l’intervento dopo ulteriori verifiche: fine dei lavori prevista entro metà febbraio, salvo maltempo.

Voragine a Ponte Verucchio, lavori più lunghi: nuove criticità su fognature e acquedotto.

Si allungano i tempi per il ripristino di via Ponte a Ponte Verucchio, chiusa al traffico dal 7 novembre scorso a seguito di un dissesto idrogeologico che ha creato all'improvviso una vera e propria voragine al centro della strada; una buca profonda circa tre metri e con un diametro di oltre un metro. Hera ha comunicato di aver individuato nuove criticità alle reti fognarie e acquedottistiche adiacenti all’area già interessata dai lavori.

D’intesa con l’Amministrazione comunale, è stato deciso di estendere l’intervento in corso per evitare problemi futuri e garantire la sicurezza delle infrastrutture. In particolare, i lavori riguarderanno il rifacimento di circa 150 metri di rete fognaria e di circa 160 metri di rete acquedottistica, interessando il collettore fognario principale e le reti idriche.

L’obiettivo è prevenire possibili cedimenti e assicurare la piena stabilità della strada, di competenza della Provincia di Rimini. Hera, in una nota, ha precisato che la conclusione dell’intervento, comprensiva del ripristino della sede stradale, è prevista entro la metà di febbraio, salvo imprevisti legati soprattutto alle condizioni meteo.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: