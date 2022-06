Voto 12 giugno: sui referendum l'incognita dell'affluenza. Per le Comunali si vota in 4 centri del Riminese

Si voterà dalle 7 alle 23; e sarà una tornata particolare: segnata dalle angosce – per la grave crisi internazionale in corso -, e l'onda lunga della pandemia. Pochi giorni fa l'annuncio del Viminale sull'utilizzo della mascherina ai seggi: solo “fortemente raccomandata”; non più obbligatoria, come stabilito inizialmente. E ciò dopo una serie di polemiche; secondo i sostenitori dei referendum abrogativi, infatti, tale misura avrebbe potuto ostacolare il raggiungimento del quorum. La vera partita, insomma, sembra giocarsi sull'affluenza: essendo necessario che si rechino alle urne la metà più uno degli aventi diritto. Nel 2016, per intendersi, in occasione del referendum sulle trivellazioni, andò a votare meno di un elettore su tre. Da qui le ripetute richieste ai media, da parte di Lega e Radicali, affinché fosse dedicata maggiore attenzione a questo voto. Gli italiani sono chiamati ad esprimersi sulla legge Severino, le misure cautelari, la separazione delle carriere e le valutazioni dei Magistrati, le candidature per il CSM. Questi ultimi 3 quesiti si sovrappongono al “pacchetto Cartabia”; si tratta inoltre di tematiche piuttosto tecniche, con vari feedback della politica: meno polarizzata rispetto ad altre occasioni. In parallelo circa 9 milioni di persone saranno chiamate al rinnovo delle amministrazioni locali.

In Emilia-Romagna in ballo 21 Comuni: quasi 360.000, complessivamente, gli elettori. Nel Riminese le Amministrative riguarderanno Coriano, Morciano di Romagna, Sant'Agata Feltria e Riccione. In quest'ultimo caso – trattandosi di un Comune con oltre 15.000 abitanti – sarà possibile un ballottaggio il 26 giugno; qualora nessuno dei candidati Sindaco superi il 50% dei voti. Gli scrutini inizieranno domani sera, dopo la chiusura delle urne, per i referendum; mentre per lo spoglio delle comunali si partirà lunedì alle 14.