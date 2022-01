POLITICA ITALIANA Voto a oltranza per eleggere il Presidente della Repubblica Positivi per ora fuori dal voto

Voto a oltranza per eleggere il Presidente della Repubblica.

Voto a oltranza, anche il sabato e la domenica, per eleggere il presidente della Repubblica, annuncia Fico, che confida vi si arrivi entro il 3 febbraio, quando scade il mandato di Mattarella. Attualmente positivi 29 deputati e 6-8 senatori, e i positivi non possono votare, ma l'istruttoria sul tema continua. Il Cavaliere intanto conta i voti per la sua candidatura, mentre Pd e 5stelle studiano una contromossa. Gli ex 5Stelle scelgono il loro candidato, sarà il vicepresidente emerito Consulta Maddalena.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: