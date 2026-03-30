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Voto anticipato, Lollobrigida: "Non mi pare siano in tanti a volerlo"

Alla Camera il decreto bollette, che rinvia l'uscita dal carbone al 2038

di Francesca Biliotti
30 mar 2026
Francesco Lollobrigida
Francesco Lollobrigida

Sull'ipotesi voto anticipato, è il ministro Lollobrigida a rispondere da Bruxelles. Alla Camera il decreto bollette, sul quale è stata posta l'ennesima fiducia dal governo, e che deve essere inviato al Senato perché scade il 21 aprile. Domani dalle 12.20 dichiarazioni di voto e votazioni dalle ore 14. E il vice presidente del Consiglio Matteo Salvini chiede anche di sospendere istantaneamente il Green Deal e il patto di stabilità perché, spiega, “altrimenti si mette male. Non è un momento storico durante il quale possiamo permetterci bizzarrie o capricci ideologici sul tema dell'energia e del lavoro”.

Nel video l'intervista a Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura, e gli interventi alla Camera di Riccardo Zucconi, deputato Fratelli d'Italia, e di Alberto Pandolfo, deputato Partito Democratico




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