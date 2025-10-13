TV LIVE ·
Voto in Toscana, Eugenio Giani resta presidente

Crolla l'affluenza, di oltre il 14% rispetto al 2020. Male anche Movimento 5 Stelle e Lega

di Francesca Biliotti
13 ott 2025

Eugenio Giani si conferma presidente della Toscana. Il candidato del centrosinistra, che si ripresentava, ha avuto la meglio su Alessandro Tomasi, centrodestra, con oltre 14 punti percentuali di scarto. A grande distanza, la candidata di Toscana Rossa, Antonella Bundu, al 5%.

Il Partito Democratico si conferma prima forza della Regione, col 35%, e subito dopo sale Alleanza Verdi-Sinistra che arriva al 6,2%, mentre il Movimento 5 Stelle sprofonda al 4,3%. Nell'altro schieramento molto male la Lega, sotto al 5%, che pure sperava nell'effetto Vannacci, mentre Fratelli d'Italia sale oltre il 25%. A sprofondare è anche l'affluenza, meno del 50% si è recato al voto in Toscana, il 47,73%, un crollo di ben il 14,47% rispetto al 2020, quando si era attestata sul 62%. L'affluenza è in calo ovunque, è Firenze la provincia che vota di più, mentre quelle con minor partecipazione sono invece quelle di Lucca, Massa Carrara e Livorno.

Intanto cresce il pressing di Confindustria sul governo in vista del varo della manovra di bilancio. Per Emanuele Orsini manca la parola crescita, “è fondamentale per creare certezza – ha detto il presidente degli industriali – Apprezzo il lavoro fatto dal ministro Giorgetti sul contenimento dei conti pubblici, ma la crescita si fa con investimenti, che ci servono per essere competitivi”. E anche Assolombarda chiede più coraggio, e che da parte del governo si aspettano di più sul fronte innovazione.




