BULLISMO Vulnerabilità e prospettive: a Rimini il convegno su giovani, disagio e microcriminalità Opportunità per capire meglio come approcciarsi ai giovani, saper leggere i segnali e trovare le chiavi più efficaci per comunicare e per essere di supporto ai soggetti più vulnerabili.

Le difficoltà dei ragazzi, il bullismo e il cyberbullismo sono alcuni degli aspetti di quell’universo che si tende a racchiudere nella definizione di “disagio giovanile”. Tema attorno al quale si è focalizzato il convegno a Rimini “I ragazzi tra vulnerabilità e prospettive”, nato su iniziativa del gruppo giovani musulmani e organizzato insieme all’assessore per le politiche giovanili del Comune di Rimini.

"Sappiamo come spesso i giovani abbiano un rapporto difficile con la loro età, ma soprattutto nel passaggio da giovinezza a età più adulta - afferma il Sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad - è un fenomeno che deve essere approfondito, che può avere molteplici spiegazioni".

Opportunità per capire meglio come approcciarsi ai giovani, saper leggere i segnali e trovare le chiavi più efficaci per comunicare e per essere di supporto ai soggetti più vulnerabili.

"Gli anni della pandemia e dell'isolamento sociale hanno creato sicuramente un deficit di competenze nei più giovani, soprattutto i più piccoli - evidenzia Gabriella Tomai, presidente tribunale minorenni ER - noi dobbiamo aiutarli a costruire un sano alfabeto delle relazioni".

Nel servizio le interviste a Jamil Sadegholvaad (Sindaco Rimini) e Gabriella Tomai (Presidente tribunale minorenni ER)

