Vuoi un'auto più ecologica? L'Emilia-Romagna rilancia l'ecobonus

La Regione Emilia-Romagna continua ad incentivare il rinnovo del parco auto in circolazione per ridurre le emissioni di CO2 e Pm10. È stato così approvato l'ecobonus per dare ai cittadini la possibilità di avere un contributi per la sostituzione delle auto inquinanti con nuovi modelli meno impattanti.

LE CONDIZIONI

Entro il 30 settembre 2019 possono presentare domanda per ottenere i contributi i cittadini che siano residenti in un Comune dell'Emilia-Romagna; intendano rottamare o che abbiano già rottamato a partire dal 1° gennaio 2019 un’autovettura di categoria M1 con alimentazione diesel fino alla classe ambientale Euro 4, benzina fino alla classe ambientale Euro 2, benzina/metano o benzina/gpl fino alla classe ambientale Euro 2; che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda, condanne penali.

COSA OCCORRE ACQUISTARE

Gli investimenti ammissibili riguardano gli acquisti effettuati a partire dal 24 giugno 2019 di autovetture M1 di prima immatricolazione, ad esclusivo uso privato, ad alimentazione Elettrica, Ibrido benzina/elettrico di classe ambientale Euro 6, Metano (mono o bifuel benzina) di classe ambientale Euro 6, GPL (mono o bifuel benzina) di classe ambientale Euro 6. Sono esclusi dal contributo i veicoli usati, i veicoli a “chilometri zero” o comunque acquisiti per passaggio di proprietà, i veicoli acquistati in leasing, le autovetture ad uso pubblico (esempio taxi o NCC) o veicoli che, anche se intestati a persone fisiche, sono strumentali ad una attività di impresa (esempio imprese individuali).



L’entità del contributo dipende della tipologia della autovettura che si intende acquistare

Per maggiori info: http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/bandi/bandi-2019/bando-ecobonus-per-la-sostituzione-di-veicoli-privati-inquinanti-m1