WEB MARKETING FESTIVAL 2023 We Make Future: premiate le cooperative agricole braccianti di Ravenna Ospite d'onore della seconda giornata Tim Berners-Lee, ideatore del World Wide Web

Anche quest'anno We Make Future, la fiera internazionale sull'innovazione tecnologica e digitale a Rimini, si conferma tra le più importanti manifestazioni del settore. Oltre 60.000 le presenze stimate da 85 paesi, 1.300 startup, investitori e speaker da tutto il mondo. Oggi il mainstage si è aperto con il premio per le cooperative agricole braccianti di Ravenna, che durante l'alluvione del maggio scorso hanno sacrificato i terreni coltivati per salvare migliaia di abitazioni.

Ospite d'onore della seconda giornata Tim Berners-Lee, ideatore del World Wide Web: "Nel 1989 - racconta - ho inventato le varie fasi del Wolrd Wide Web. È stato un lungo cammino portato avanti con le tecnologie del tempo. Ciò che mi ha permesso di continuare in questo percorso è stata la volontà di creare un software per scambiare informazioni e favorire la comunicazione senza barriere".

