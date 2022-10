Web e social: come informarsi in Rete per evitare le bufale

Le fake-news sono sempre esistite, ma con Internet e i social aumenta la diffusione delle notizie false. E' fondamentale, allora, oggi più che mai, capire come interpretare quello che leggiamo e dare il giusto peso alle informazioni. Abbiamo chiesto consigli utili per evitare le bufale a Giovanni Solimine, docente universitario ed esperto di biblioteconomia e di problemi dell'editoria e della lettura, tra i protagonisti del Festival del Giornalismo culturale di Urbino (in programma dal 7 al 9 ottobre).

Nel video, l'intervista a Giovanni Solimine

