WMF2020 Web Marketing Festival: a giugno il nuovo format online Il coronavirus ha spostato il tradizionale appuntamento del festival a Rimini a fine novembre ma dal 4 al 6 giugno WMF ha organizzato un evento completamente sul web

Pandemia, sfide globali e innovazione digitale sono alcuni dei temi trattati lo scorso 7 aprile in “Start The Future”, format televisivo del Web Marketing Festival che sarà riproposto anche sulla nostra emittente. L'evento è stato realizzato, ci spiega l'ideatore di WMF Cosmano Lombardo, con l’obiettivo di offrire informazione, formazione e intrattenimento oltre che un dialogo co-ragionato e condiviso sull'innovazione e sul futuro. “Start The Future” si è focalizzato, in particolare, sull'emergenza sanitaria in corso con approfondimenti insieme ad esperti del settore.

L'appuntamento con il Web Marketing Festival invece raddoppia. L'epidemia ha costretto a spostare l'evento di Rimini a novembre (19-20 e 21) ma dal 4 al 6 giugno ci sarà un nuovo format, completamente online.

Nel servizio l'intervista a Cosmano Lombardo (Ideatore Web Marketing Festival)

