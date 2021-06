Web Marketing Festival, CEO Lombardo: “tante novità, la più bella è che si torna il presenza”

Nel video l'intervista a Cosmano Lombardo

Torna in presenza il Web Marketing Festival. Nona edizione del più grande Festival sull’Innovazione Digitale al Palacongressi di Rimini il 15, 16 e 17 luglio. Tante novità per costruire il futuro, tra presenze istituzionali e imprenditoriali, posti contingentati. Ancora possibilità di prenotarsi per partecipare in presenza al Palacongressi di Rimini con acquisto ticket per pacchetti diversificati sul sito ilfestival.it, e ticket ad hoc online per seguire l'evento sulla piattaforma ibrida.io.









Nel video, l'intervista in collegamento Skype all'Ideatore e CEO del Festival, Cosmano Lombardo