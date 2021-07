Web Marketing Festival di Rimini, il ministro dell'Istruzione Bianchi: a settembre tutti a scuola, "vacciniamoci"

"Il primo appuntamento è settembre. Dobbiamo tornare tutti, tutti, a scuola, con la possibilità di poter usare i nostri strumenti per poter essere in collegamento col mondo intero. Faccio un appello alla vaccinazione: a tutti i ragazzi e ragazze, e a tutti coloro che sono parte della scuola. Vacciniamoci, facciamolo come atto di responsabilità collettiva". Così il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi in videocollegamento col Web Marketing Festival in corso a Rimini. "La scuola - ha esordito - deve tornare a essere il centro della nostra vita. Non c'è nessun futuro se non ripartiamo dalla scuola".