Web Marketing Festival: domani evento online per la giornata mondiale della salute

Domani, 7 aprile, è la Giornata mondiale della Salute. Per l'occasione il Web Marketing Festival ha preparato un evento che si svolgerà online, vista l'emergenza coronavirus in atto. "Parleremo di come grazie all'innovazione tecnologica e digitale - spiega l'ideatore del festival Cosmano Lombardo - si può superare questa emergenza attuale". L'evento si potrà seguire sul sito del Web Marketing Festival e sulle piattaforme social.

Per quanto riguarda il festival vero e proprio l'edizione 2020 è, al momento, in programma dal 4 al 6 giugno a Rimini. Sarà un appuntamento all'insegna della formazione e dell'innovazione che sostiene il progetto ministeriale “Innova per l'Italia” per prevenire, monitorare e contenere il diffondersi del coronavirus.

Nel servizio l'intervista a Cosmano Lombardo (Ideatore Web Marketing Festival)