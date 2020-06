WMF2020 Web Marketing Festival: Gessica Notaro presente alla seconda giornata

Seconda giornata dell'edizione online del Web Marketing Festival di Rimini. Oggi presente in studio Gessica Notaro. Tra gli altri ospiti che si alterneranno in collegamento durante la giornata Domenico Barbuto, direttore di Agis, Paolo Imperitura e Luciano Messi, presidente dell'associazione dei teatri di tradizione.

Domani appuntamento con un ospite molto speciale, si tratta di Sophia, il robot umanoide più avanzato al mondo in collegamento da Hong Kong. Grazie al suo software di intelligenza artificiale è infatti in grado di rispondere a un’intervista live e di dialogare come un vero essere umano.

Ieri in studio ospite il giornalista e opinionista Andrea Scanzi che ha fornito il suo punto di vista su questa fase di ripartenza.

Nel servizio l'intervista a Andrea Scanzi (giornalista)

