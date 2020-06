Web Marketing Festival: si chiude l'edizione online con il robot Sophia

Nel servizio l'intervista a Cosmano Lombardo (Ideatore WMF)

Sophia, l’umanoide più avanzato al mondo, ha parlato, in collegato da Hong Kong, nell'ultima giornata del Web Marketing Festival online, del rapporto uomo-robot e di ambiente. Sophia è in grado fare 62 espressioni facciali, ha sembianze umane e si esprime come una persona. Nell'edizione di novembre il robot sarà nuovamente ospite del festival, questa volta fisicamente.

“L'intelligenza artificiale, così come la robotica, sono un enorme valore aggiunto alla nostra società” sottolinea l'ideatore del festival Cosmano Lombardo. "Un'edizione particolare ma che ci ha riempito di orgoglio" ha aggiunto. Oggi tra ospiti fisici del festival, anche il gruppo musicale “Lo Stato Sociale”.

