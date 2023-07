NOTTE ROSA Week end rosa al via: musica, spettacoli e fuochi d'artificio nella notte riminese Entrano nel vivo gli eventi del capodanno dell'estate targato riviera romagnola

La Notte Rosa, il Capodanno dell’estate in Riviera, diventa maggiorenne e per festeggiare la diciottesima edizione parte con un’anteprima senza precedenti. Ad aprire ieri il lungo weekend rosa la prima serata del Tim Summer Hits che ha portato in piazzale Fellini - e che porterà sotto i riflettori - alcuni tra i più grandi artisti italiani e internazionali con i loro più grandi successi e gli immancabili tormentoni estivi. Contemporaneamente in piazza Cavour andava in scena un’altra anteprima d’eccezione della Notte Rosa con protagonista il ballo liscio, sul palco di Rimini Folk.

Ma il clou arriva da questa sera con decine di appuntamenti. La festa inizia in spiaggia con Un Mare di Rosa in Riva, spettacoli diffusi in riva al mare tra mangiafuoco, danzatori, musica dal vivo e degustazioni con i format consolidati della Notte Rosa: Un Mare di Vino, Un Mare di Fuoco e il debutto di Un Mare di Piadina. 7 km di spiaggia, dal porto a Miramare, saranno illuminati da un filo unico di luci, per segnare il percorso che guida gli ospiti lungo una “promenade” di sabbia illuminata.

Dalle ore 21 si rinnova e si amplifica il sodalizio tra la Notte Rosa e Tim Summer Hits: la seconda delle tre serate del più grande evento musicale televisivo dell'estate torna in piazzale Fellini. Dalle ore 22 piazzale Kennedy farà il pieno di musica e divertimento con la postazione e la festa itinerante di RDS 100% GRANDI SUCCESSI.

E come di consueto alla mezzanotte di venerdì 7 luglio si accenderà in contemporanea il grande spettacolo di fuochi d’artificio su tutta la riviera romagnola.

L’atteso concerto all'alba quest’anno si terrà a Rimini domenica 9 luglio. Sul palco di Riminiterme, alle 5.15, a due passi dal mare il violino solista Mihaela Costea sarà il violino solista nelle "Quattro Stagioni" di Antonio Vivaldi, uno dei capolavori più amati di ogni tempo.

