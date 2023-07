CLIMA Weekend a due velocità: al Nord maltempo estremo e al Centro-Sud caldo africano

L'Italia si divide in due per il weekend: al Centro e al Sud continuerà il caldo rovente e l'afa. Al Nord invece temporali intensi. Temperature oltre i 40 gradi soprattutto in Sicilia e Sardegna, che rimangono sopra i 30 anche di notte. Un clima che sembra sempre più tropicale, a causa del riscaldamento globale. Arrivano i bollini rossi d'allerta anche per i lavoratori: si troveranno su una piattaforma con una scala di rischio elaborata dal Ministero della Salute. Il presidente di Confindustria Bonomi sollecita un protocollo per cassa integrazione e smart working, come nell'emergenza Covid.

In Emilia-Romagna in arrivo il maltempo, secondo l'allerta gialla della Protezione Civile: domani infatti ci sarebbero le condizioni favorevoli per lo sviluppo di temporali intensi, con possibili venti forti e danni associati, più probabili in pianura. Al Nord trombe d'aria e grandinate disastrose sono diventate il prezzo da pagare per uscire dal caldo torrido. Il bilancio peggiore arriva dal Veneto. Dopo la tromba d'aria di martedì, che ha fatto strage di tetti e alberi nel Comelico e nel Cadore, la grandine a flagella la pianura di Treviso, Padova e Venezia, con chicchi enormi: 290 interventi dei Vigili del Fuoco, 110 persone ferite e diversi danni. Non è andata meglio nel Mantovano. Qui i chicchi arrivano a dimensioni di limoni. Ora una nuova allerta meteo: temporali al Nord, con allerta arancione in Lombardia.

