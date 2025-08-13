FESTE Weekend di Ferragosto, a Riccione musica nei locali consentita fino alle due di notte L'ordinanza introduce anche il divieto di vendita e consumo di bevande in bottiglie o bicchieri di vetro dalle 20:00 alle 6:00

Riccione si prepara a un Ferragosto all'insegna del divertimento ma anche della sicurezza. Un'ordinanza firmata dalla sindaca Daniela Angelini, in vigore dal 14 al 16 agosto, introduce novità rilevanti.

In primis, l'intrattenimento musicale per pubblici esercizi, stabilimenti balneari e chiringuiti sarà prolungato fino alle 02:00 del mattino successivo. Parallelamente, "per garantire la massima serenità ai partecipanti", dalle 20:00 alle 06:00 è vietata la vendita, somministrazione per asporto e consumo pubblico di bevande in contenitori di vetro. Il divieto, che include i distributori automatici e la detenzione, mira a prevenire incidenti; il consumo è permesso all'interno dei locali.

"Con questa ordinanza, come sempre, abbiamo cercato di trovare il giusto equilibrio - dichiara la sindaca Angelini - tra la voglia di festeggiare e l'assoluta necessità di tutelare la sicurezza di ogni persona, conformemente a quanto stabilito dal Comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza provinciale. Invitiamo tutti a godersi la musica e a rispettare le regole, così da vivere al meglio queste splendide serate estive”.

