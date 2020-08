Weekend di Ferragosto: accoltellamenti e arresti in Riviera, ore intense per le forze dell'ordine

I soccorsi a Bellariva

Dalla lite all'accoltellamento. È finita con i soccorsi e il trasporto in ospedale la vicenda che, in mattinata, sul lungomare a Rimini, ha coinvolto due persone di origine nordafricana. Stavano litigando a Bellariva quando, a un certo punto, uno di loro avrebbe rotto una bottiglia di vetro e colpito l'altro al collo. Poi il sanguinamento e la fuga verso la spiaggia del ferito che è stato soccorso da un bagnino di salvataggio e portato all'Infermi in codice di massima gravità. Si trova tuttora in pericolo di vita.

Non è stato l'unico accoltellamento di questo weekend di Ferragosto segnato da diversi fatti di cronaca. Sono stati arrestati, per rissa, quattro ragazzi di età compresa tra i 19 e i 25 anni per la violenta lite, finita appunto in accoltellamento, alla Villa delle Rose di Misano. Il fatto è avvenuto intorno alle ore 6. Tutto sarebbe iniziato con un litigio nel bagno del locale, per futili motivi. I carabinieri hanno ricostruito l'accaduto. I due accoltellati, milanesi, hanno 20 e 21 anni e sono già stati dimessi. A sferrare i colpi due giovani napoletani di 19 e 25 anni.

Ore intense per le forze dell'ordine. Arrestati dalla polizia di Rimini, per tentato furto aggravato, due giovani extracomunitari. Tra le altre cose, erano stati visti armeggiare vicino a due auto e provato a forzare una catena antifurto di una bici. Nella giornata di Ferragosto un ulteriore arresto, questa volta per rapina: autore un 29enne marocchino, pluri-pregiudicato, residente a Modena, ma in città in vacanza. Il giovane aveva sottratto una borsa con oggetti personali a una coppia; da lì l'inseguimento a piedi da parte della coppia per recuperarla, con spintoni, schiaffi e minacce dall'uomo arrestato.