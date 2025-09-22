West Nile, al via trattamenti straordinari contro la zanzara comune

È entrata in vigore il 19 settembre l’ordinanza firmata dal sindaco di Rimini per prevenire la diffusione del virus West Nile. Il provvedimento, valido fino al 31 ottobre 2025, prevede misure straordinarie di disinfestazione contro la zanzara comune del genere Culex, particolarmente attiva nella stagione autunnale. L’ordinanza riguarda tutti gli eventi e le manifestazioni pubbliche con almeno 200 partecipanti che si svolgono all’aperto nelle ore serali. In questi casi, gli organizzatori dovranno eseguire trattamenti adulticidi preventivi secondo modalità stabilite, differenziate in base alla tipologia e alla frequenza dell’evento.

Tra le misure: trattamenti settimanali nelle aree non già coperte da disinfestazioni ordinarie, interventi larvicidi periodici per manifestazioni di lunga durata e valutazioni congiunte con l’Azienda USL della Romagna nelle aree già sottoposte a programmi di controllo. L’ordinanza, che recepisce le raccomandazioni della Regione Emilia-Romagna e dell’AUSL, pone attenzione anche alla tutela di cittadini e ambiente: obbligo di avvisi pubblici almeno 48 ore prima dei trattamenti, comunicazioni preventive agli apicoltori, uso esclusivo di ditte specializzate e insetticidi a basso impatto ambientale. I controlli sono affidati alla Polizia Locale, all’AUSL e alle forze dell’ordine. Le violazioni comportano sanzioni amministrative.







