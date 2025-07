West Nile: in Italia la terza vittima

Tre vittime in pochi giorni e un numero crescente di contagi: il virus West Nile torna a far paura in Italia. L’ultima notizia arriva dalla Campania, dove un uomo di 74 anni originario di Pomigliano d’Arco è deceduto all’Ospedale del Mare di Napoli nella notte tra il 24 e il 25 luglio. Ricoverato d’urgenza il 20 luglio per un’emorragia digestiva, ha sviluppato febbre alta e stato confusionale due giorni dopo. Il quadro clinico si è aggravato rapidamente a causa di una insufficienza renale. Sempre in Campania, è morto anche un ottantenne di Maddaloni, ricoverato a Caserta e già affetto da gravi patologie pregresse. Nello stesso ospedale resta ricoverato un altro anziano, positivo al virus West Nile. Nel Lazio, un terzo decesso: si tratta di un uomo di 77 anni, ricoverato all’Istituto Spallanzani di Roma. Era immunodepresso per un trapianto cardiaco e aveva soggiornato nelle scorse settimane a Baia Domizia, località del casertano dove sono stati confermati altri casi dell’infezione. Sul Titano già da maggio è in vigore l’ordinanza annuale che prevede misure per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori, in particolare la zanzara tigre. Al momento sul a San Marino nessuna emergenza ma si raccomanda l'utilizzo di repellenti, la protezione delle abitazioni con zanzariere e l'eliminazione di ogni possibile ristagno d’acqua nelle vicinanze delle case.