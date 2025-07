West Nile: quattro vittime in pochi giorni

Sette i morti per west nile da inizio anno in Italia, di cui quattro negli ultimi giorni e tre di questi si sono verificati in Campania. L'ultimo ieri sera, in provincia di Caserta: si tratta di un uomo di 68 anni deceduto nel presidio di Aversa. Le altre tre vittime più recenti sono un uomo di 74 anni originario di Pomigliano d’Arco è deceduto all’Ospedale del Mare di Napoli nella notte tra il 24 e il 25 luglio, un ottantenne di Maddaloni, ricoverato a Caserta e già affetto da gravi patologie pregresse ed un 77 enne deceduto dopo un ricoverato all’Istituto Spallanzani di Roma.

Era immunodepresso per un trapianto cardiaco e aveva soggiornato nelle scorse settimane a Baia Domizia, località del casertano dove sono stati confermati altri casi dell’infezione. A San Marino già da maggio è in vigore l’ordinanza annuale che prevede misure per la prevenzione in particolare per la zanzara tigre vettore del virus Chikungunya, mentre la west nile è trasmessa dalla 'culex pipiens' e cioè la zanzara comune.

“Abbiamo rilevato – dichiara Antonio Putti Direttore Uoc Sanità Veterinaria e Igiene Alimentare – nelle campagne di monitoraggio la presenza di questi insetti, però non sono patogeni, perché la ricerca entomologica e la ricerca specifica del virus, laddove necessaria, ha dato sempre esito negativo. Vuol dire che non è stato ritrovato l'agente virale nelle ricerche entomologiche e sierologiche, ovvero esami del sangue su animali potenzialmente sospetti. Non c'è mai stato un solo caso”.