West Nile si sta diffondendo dalle Regioni centrali alle settentrionali

SRV_WEST_NILE_15_AGOSTO_2025

In Italia i casi di West Nile sono aumentati da 173 ad oltre 270. E anche i decessi sono arrivati a 20. West Nile si espande dal Lazio e dalla Campania verso le regioni settentrionali: nel quinto bollettino dell'Istituto superiore di sanità, i numeri sono tutti in aumento. I casi superano i 270, i decessi sono aumentati, l'indice di letalità è confermato al 15%. Tra i casi confermati, 126 si sono manifestati nella forma neuro-invasiva, di cui 4 in Emilia-Romagna, 20 i casi asintomatici identificati in donatori di sangue, 125 i casi di febbre, 2 casi asintomatici e 2 sintomatici. Salgono ad oltre 50 le province nelle quali è dimostrata la circolazione del virus e di conseguenza sale anche il numero delle regioni, da 12 a 15. Il maggio numero di decessi nel Lazio e nella Campania. La novità è data proprio dall'espansione, che sta raggiungendo le aree endemiche delle Regioni del Nord Italia in cui, ogni anno, si registrano casi. Il picco dei casi di West Nile nell'uomo si raggiunge nel mese di agosto, come evidenziato anche dai dati degli anni precedenti, pure se è difficile prevedere esattamente l'andamento del numero dei contagi che può dipendere da numerosi fattori di tipo ambientale e climatico. I consigli per difendersi sono sempre gli stessi: zanzariere alle finestre; uso di repellenti, e indumenti come pantaloni lunghi e camicie a maniche lunghe; non lasciare contenitori di acqua stagnante, oltre a cambiare spesso le ciotole d'acqua per gli animali; tenere le piscinette per bambini in posizione verticale quando non sono usate.







