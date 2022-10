WhatsApp down, dopo 2 ore risolti i problemi

Dalle 9 alle 11 di questa mattina l'applicazione di messaggistica WhatsApp risultava bloccata. Impossibile connettersi anche con WhatsApp Web. Un problema non solo italiano; malfunzionamenti sono stati segnalati in tanti altri paesi. A confermare i disservizi anche il portale di segnalazioni DownDetector.com. Tra le segnalazioni di disservizi, l'impossibilità di inviare messaggi ai gruppi e alle chat singole, la mancata comparsa della doppia spunta della ricezione messaggi. Alcuni utenti hanno provato a disinstallare l'app e a reinstallarla, ma senza successo. E come sempre accade in questi casi, l'hashtag #whatsappdown è diventato trend topic su Twitter.