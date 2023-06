WMF: si chiude l'edizione 2023. Presentato il progetto "la casa delle tecnologie"

Dopo tre giorni di formazione, networking, innovazione e show, termina “We Make Future” alla fiera di Rimini. Grande successo di pubblico e operatori per l'edizione 2023 con 1.300 tra startup e inventori arrivati da tutto il mondo.

"60.000 presenze da 85 paesi, circa 700 espositori, ma soprattutto la partecipazione dei giovani del nostro paese e non solo - afferma Cosmano Lombardo, ideatore WMF - abbiamo avuto anche un gruppo di ragazzi arrivati dalla Colombia per prendere parte attiva alla costruzione del futuro qui da noi, l'Italia, capitale dell'innovazione".

Presentato anche il progetto “la casa delle tecnologie”, importante trampolino di lancio per Bologna, Ravenna e tutto il territorio emiliano-romagnolo per diventare punto di riferimento nazionale ed internazionale come ecosistema dell’innovazione tecnologica diffusa.

"Abbiamo vinto questo bando ministeriale da 13.700.000 euro - spiega Massimo Bugani, assessore all'agenda digitale Comune di Bologna - e abbiamo scelto di portare questi luoghi per l'innovazione, lo sviluppo di startup, l'accelerazione, l'intelligenza artificiale, in più punti di Bologna in maniera diffusa e in più punti della regione".

Nel servizio le interviste a Cosmano Lombardo (Ideatore WMF) e Massimo Bugani (Assessore agenda digitale Comune di Bologna)