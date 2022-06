WWF, Giornata Mondiale dell'Ambiente

WWF, Giornata Mondiale dell'Ambiente.

Il 5 giugno è la Giornata Mondiale dell'Ambiente. Per l'occasione, l'Italia mette alla prova la Strategia UE per la Biodiversità per il 2030 e affida alle aree protette un ruolo fondamentale nella conservazione della biodiversità. Si riconosce che l'attuale rete non è sufficientemente ampia per garantire gli obiettivi del progetto 30x30; l'intento è quello di raggiungere il 30% del territorio protetto tra terra e mare, che dovranno includere dei valori di biodiversità per garantire la tutela dei decenni a venire. Dopo diversi studi e ricerche, il WWF ha individuato ha trovato nuovi ambiti territoriali da sottoporre a tutela (come le Alpi Carniche, il Matese, l'oltre Po, la Lucania bassa e tante altre). Per le zone marine ci si è concentrati sulle zone dell'Adriatico meridionale e il Canale di Sicilia, per la loro ricchezza di importanti habitat costieri e nelle profondità.

Uno dei capisaldi della Strategia Europea per la Biodiversità per il 2030 è la costituzione di un'efficace rete trans-europea di aree protette che copra legalmente almeno il 30% della superficie terrestre dell'Unione, comprese di acque interne, e il 30% della superficie marina. Il 10% della superficie complessiva, dovrà essere sottoposta a protezione integrale. A beneficiarne sono quei territori che presentano elevate capacità di stoccaggio del carbonio (come foreste vetuste, aree umide, torbiere e praterie). In occasione della giornata Mondiale dell'Ambiente, il WWF Italia rilancia la proposta di un Garante della Natura, una figura che garantisca sul tema della natura e possa svolgere funzioni regolatorie, di vigilanza, di controllo e monitoraggio, a partire dalla imminente Strategia Nazionale sulla Biodiversità 2030.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: